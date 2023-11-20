​«Спартак» не подпишет Букари

Нападающий Осман Букари не перейдёт из «Црвены Звезды» в «Спартак». Московский клуб не рассматривает кандидатуру этого футболиста, о чём на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отмечается, что приоритетом для «Спартака» является футболист атакующей группы другого плана.

В 16 матчах сезона 2023/2024 за «Црвену Звезду» Осман Букари записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего игрока в 6,5 миллиона евро.

«Спартак» после первого круга располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.