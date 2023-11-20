Хохлов: «В драку между Дзюбой и Пиняевым совершенно не верю»

Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов отреагировал на информацию о драке между игроками «Локомотива» Артёмом Дзюбой И Сергеем Пиняевым.

Специалист завял, что не верит в драку между футболистами. По мнению Хохлова, могла произойти небольшая стычка, которую начали намеренно раздувать.

«В драку между Дзюбой и Пиняевым совершенно не верю, максимум потолкались!» — цитирует Хохлова «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Локомотив» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 25 ноября против «Крыльев Советов».