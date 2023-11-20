Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу в номинации «Джентльмен года».

«Спасибо болельщикам и экспертам за признание. Первая ассоциация со словом «джентльмен»? Быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это, я рад», - передает слова нападающего «Комсомольская правда».

В текущем розыгрыше чемпионата России Чалов принял участие в 15 матчах, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Добавим, что после первого круга ЦСКА занимает пятое место в таблице Премьер-лиги, отставая от лидера на семь пунктов.