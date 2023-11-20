Чалов стал победителем премии «Джентльмен года»

Центральный нападающий сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов получил награду «Джентльмен года». Об этом рапортует «Комсомольская правда».

«Армеец» отпраздновал победу по итогам голосования болельщиков. Также 14 из 16 экспертов поддержали кандидатуру Фёдора. В споре за приз Чалов опередил полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука и защитника воронежского «Факела» Игоря Калинина.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний нападающий провел 15 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу. По итогам первого круга ЦСКА занимает пятое место в таблице.