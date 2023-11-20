Круговой высказался об истекающем контракте с «Зенитом»

Защитник Данил Круговой дал комментарий касательно истекающего трудового соглашения с петербургским «Зенитом».

«Когда и если предложение поступит, мы сядем и всё обсудим. Зимой будем разговаривать в первую очередь с клубом. А дальше уже посмотрим, как и что сложится», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Круговой – воспитанник футбольной академии петербургского клуба. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 14 поединках во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи.