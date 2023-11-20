Экс-игрок «Локомотив» Саркисян: «Тикнизян ещё не готов к Европе»

Экс-игрок московского «Локомотива» Альберт Саркисян поделился мнением о возможном переезде защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в Европу.

«Тикнизян прогрессирует, виден его подъём. Наиру рано уезжать в Европу, потому что нет стабильной игры. Нужно, чтобы она была в каждом матче. Он ещё не готов к Европе», - приводит слова Саркисяна «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Тикнизян принял участие в 14 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачи. Трансферная стоимость 24-летнего защитника оценивается в пять миллионов евро.