Поляков: «Локомотиву» не хватает сыгранности, чтобы выступать успешнее»

Бывший голкипер «Локомотива» и «Крыльев Советов» Алексей Поляков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном возвращении в команду Алексея Миранчука, а также оценил выступление «железнодорожников» в первом круге.

- «Локомотив» после первого круга занимает промежуточное седьмое место. Какие перспективы у команды в нынешнем чемпионате?

- «Локомотив» всегда славился тем, что стремился побеждать и занимать первое или второе места. Считаю, что во втором круге команде надо прибавлять. Седьмое место – это низковато для «железнодорожников».

- Вы принимали участие в чемпионском ретроматче. Насколько реально в этом году повторить тот успех и снова выиграть золотые медали?

- Сложно сказать. Единственный вариант - в каждом из оставшихся матчей набирать максимальное количество очков. Не важно, дома или на выезде.

- Чего сейчас не хватает «Локомотиву», чтобы выступать успешнее?

- Мне кажется, не хватает какой-то сыгранности. Пришли новые ребята в этом сезоне, и им надо лучше сыграться, притереться к игре друг друга. Но чтобы более детально ответить на этот вопрос, надо находиться внутри коллектива.

- Как считаете, есть ли у команды дзюбазависимость?

- Артём – это яркая фигура в нашем футболе, но я бы не сказал, что команда так сильно зависит от него. У «Локомотива» есть сильные молодые ребята, которые тоже уже делают результат.

- Вы считаете, что и без Дзюбы команда может столь же успешно играть в атаке?

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- Конечно. Главное – верить в себя и ставить перед собой только высокие задачи.

- В этом сезоне не очень хорошо себя проявляет Пиняев, от которого ждали большего. Почему?

- Так бывает, что когда в команду приходит новый игрок, он поначалу не может раскрыться на сто процентов. А в дальнейшем он играет более успешно. Посмотрим.

- Какие команды РПЛ в этом сезоне вас удивили своими результатами?

- Со знаком плюс удивляет, что «Краснодар» возглавляет таблицу. А вот разочаровал «Сочи». В прошлые годы южане находились гораздо выше в таблице, а сейчас осели в самом подвале. Я ждал большего от этого коллектива. Уж больно резким получился перепад результатов.

- Верите, что «Краснодар» удержит первое место до конца чемпионата?

- Понятно, что это будет сложно сделать. «Зенит» уже наступает на пятки. Но тут от «быков» все зависит. Они могут собраться. Очная встреча этих команд, которая были недавно, показала, что сейчас эти клубы примерно равны.

- Как думаете, почему в этом сезоне питерцы играют не так успешно, как в предыдущие годы?

- Потому что тогда у них состав был посильнее. Кто-то ушел, кто-то вливается в коллектив. Потеря Малкома тоже сказывается на результатах.

- Как относитесь к возможному возвращению Алексея Миранчука в «Локомотив»?

- Думаю, что «железнодорожникам» это помогло бы. Это большая фигура для команды. Тем более Алексей уже набрался нового опыта. А для самого Миранчука, считаю, это будет шаг назад. Тут уже самому футболисту принимать решение: сидеть на скамейке там или играть здесь.

Елена Григорьевская