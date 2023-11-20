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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Родолфо: «Завоюет золото в РПЛ тот, у кого больше возможности купить сильных футболистов» эксклюзив

20 Ноября 2023 • 12:15 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Бывший защитник «Локомотива» и «Ахмата» Родолфо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о золотой гонке, а также впечатлениями от ретроматча.

- Вы приняли участие в ретроматче. Какие впечатления?

- Было очень холодно, хотя я играл в такую погоду, когда выступал за «Локомотив». В Москве меня всегда принимают очень хорошо. Для меня такой матч просто супер. Я очень доволен. Удалось увидеть ребят, с которыми выступал, тренерский штаб, болельщиков.

- Вы прихрамываете. Что с ногой?

- Это от того, что очень холодно. Надо согреться, пиво попить, и все будет нормально. Что-то покрепче? Нет, для меня это слишком.

- Вы говорили, что оставляли на хранение свои вещи у Гилерме, когда уезжали из Москвы. Он все сохранил?

- Да. В понедельник поеду забирать свои чемоданы.

- Как оцениваете игру «Локомотива» в этом сезоне?

- Сезон команда начала неплохо. Думаю, что в дальнейшем «железнодорожники» соберутся и смогут добиться хорошего результата.

- Насколько пристально вы следите за бразильцами, которые играют в других командах РПЛ?

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- Слежу, конечно, но особенно пристально слежу за «Локомотивом» и «Ахматом». В «Ахмате» сейчас нет бразильцев, но я там играл. Следить за РПЛ непросто, потому что у нас не показывают чемпионат России, поэтому матчи найти сложно.

- Реально ли «Локомотиву» догнать ушедших вперед соперников, если говорить о призовой тройке?

- Очень большую роль играют финансы. Питерцы покупают хороших футболистов, поэтому они показывают такие результаты из года в год. Конечно, эти игроки улучшают качество команды. Так всегда было. Поэтому я считаю, что завоевать золото сможет тот, у кого больше возможности купить сильных футболистов.

- Как думаете, в этом сезоне чемпион России поменяется?

- Конечно, это возможно. Конкурентов на титул в этом чемпионате много. Я не сбрасываю со счетов и «Спартак». Он может собраться и выстрелить. Как и «Локомотив».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Родолфо

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