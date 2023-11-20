Круговой: «Краснодар» силён своим командным духом»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, в чём силён нынешним лидер чемпионата России «Краснодар».

Напомним, в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграл с «быками» вничью (1:1). По мнению Кругового, «Краснодар» силён своим командным духом, благодаря которому южане действуют слаженно на футбольном поле.

«Дисциплина, командная работа на высоком уровне. Оборона у них тоже хороша», — цитирует Кругового «Чемпионат».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на два очка. До зимнего перерыва командам осталось провести по три игры.