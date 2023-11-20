Хохлов: «У меня уже есть планы на тренерское будущее»

Экс-тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался касательно планов на дальнейшую карьеру.

«У меня уже есть планы на тренерское будущее, но пока не хочу об этом рассказывать. Уже есть общение с некоторыми клубами. Дальше будет видно», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что нынешний сезон Хохлов начинал у руля сочинского коллектива. Тренер был отправлен в отставку в середине сентября. Под руководством специалиста команда сыграла 11 поединков, в которых одержала три победы и потерпела восемь поражений. До этого Хохлов поработал в волгоградском «Роторе».