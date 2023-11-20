Круговой: «У меня был один конкретный вариант во Франции»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о своём несостоявшемся переходе во французский клуб.

По словам 25-летнего футболиста, несмотря на имевшийся интерес от одной из команд Лиги 1, дело до серьёзных переговоров так и не дошло.

«Был один конкретный вариант. Но там не дошло до серьёзных переговоров», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

При этом Круговой подчеркнул, что он мечтает выступать в Европе.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Зенита» 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2,5 миллиона евро.