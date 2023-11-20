Родолфо: «Я хотел играть за сборную России, но не получилось из-за дипломатических проблем»

Бразильский защитник Родолфо, поигравший за московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат», рассказал о том, что хотел выступать за сборную России.

«У меня была возможность попасть в сборную России. Были переговоры, но это всё быстро закончилось из-за дипломатических проблем. Я хотел играть за Россию, но не получилось», - передает слова Родолфо «РИА Новости Спорт».

Стоит напомнить, что бразилец провел в чемпионате России порядка восьми лет.

Родолфо принял участие в поединке легенд «Локомотива» и ЦСКА. Встреча завершилась минимальной победой «железнодорожников» со счетом 1:0.