Круговой: «Мостовой уедет в Европу годам к 30»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался касательно возможного трансфера одноклубника Андрея Мостового в Европу.

«Думаю, Андрей может уйти в топовый европейский чемпионат, и он уедет. Но, скорее всего, позже. Может, годам к 30», - рассказал Данил в беседе с журналистом «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 11 поединках за «сине-бело-голубых» во всех турнирах. В активе полузащитника один забитый мяч. Трудовое соглашение Андрея с петербургским клубом рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 3,5 миллиона евро.