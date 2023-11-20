Сутормин: «Надеюсь, что к зимнему перерыву «Зенит» окажется первым»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что «сине-бело-голубые» хотят завершить нынешний год на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что после первого круга РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.

«В этом году нам осталось провести три матча, надо сделать максимум, чтобы победить во всех. Да, в очной встрече мы не сумели победить «Краснодар» и обойти его в турнирной таблице, но я надеюсь, что к зимнему перерыву «Зенит» всё же окажется первым», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 25 ноября против «Сочи». Также в текущем году петербуржцам осталось сыграть с «Локомотивом» и «Пари НН».