Лайзанс: «Текущее место ЦСКА - хороший результат»

Экс-игрок московского ЦСКА Юрий Лайзанс прокомментировал выступление своей бывшей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Текущее место ЦСКА - хороший результат. Может быть, слишком много ничьих, но команда с характером. Впереди ещё половина сезона, поэтому можно что-то поменять. Борьба ещё будет», - приводит слова Лайзанса «Чемпионат».

Напомним, что по итогам 15 сыгранных туров подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 25 баллов. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на семь очков.