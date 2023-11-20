Игрок «Зенита» Круговой вспомнил разгром «Спартака» со счётом 7:1

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой вспомнил разгромную победу над столичным «Спартаком» со счетом 7:1.

«Отмечу матч со «Спартаком», когда мы выиграли 7:1. Я вышел после травмы Дугласа при счёте 0:0. Эмоции были нереальные», - приводит слова защитника «Чемпионат».

Напомним, что поединок состоялся в октябре 2021 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 30 очков после 15 туров. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла. Ближайший матч в чемпионате «сине-бело-голубые» проведут против «Сочи» на своем поле.