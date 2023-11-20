Текке: «Если от «Зенита» поступит предложение, прилечу первым же рейсом»

Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке признался, что с радостью вернётся в петербургский клуб в качестве тренера.

«Если «Зенит» сделает мне предложение поработать в команде в качестве тренера, естественно, я отвечу согласием. Я жду приглашения от них. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом», — цитирует Текке «РБ Спорт».

Ранее Текке выразил уверенность в том, что «сине-бело-голубые» станут победителями чемпионата России.

Напомним, что прямо сейчас 46-летний Текке возглавляет «Аланьяспор». После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Турции эта команда расположилась на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.