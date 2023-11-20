Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Текке: «Если от «Зенита» поступит предложение, прилечу первым же рейсом»

20 Ноября 2023 • 10:17 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке признался, что с радостью вернётся в петербургский клуб в качестве тренера.

«Если «Зенит» сделает мне предложение поработать в команде в качестве тренера, естественно, я отвечу согласием. Я жду приглашения от них. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом», — цитирует Текке «РБ Спорт».

Ранее Текке выразил уверенность в том, что «сине-бело-голубые» станут победителями чемпионата России.

Напомним, что прямо сейчас 46-летний Текке возглавляет «Аланьяспор». После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Турции эта команда расположилась на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фатих Текке Аланьяспор ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
10:34
Сутормин: «Надеюсь, что к зимнему перерыву «Зенит» окажется первым»
10:17
Текке: «Если от «Зенита» поступит предложение, прилечу первым же рейсом»
09:48
Круговой: «Если «Краснодар» идёт на первом месте — значит, заслуженно»
09:16
Круговой: «С нынешним составом «Зенит» поборолся бы за выход из группы Лиги чемпионов»
01:44
«Зенит» не претендует на бразильца Кевина
19 Ноября
13:24
Агент Ренана: «На данный момент по Роберту нет предложений»
11:15
Васютин считает, что Мирзов забил «Зениту» за счёт индивидуального мастерства 1
10:28
Текке: «Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом»
18 Ноября
22:50
​«Большая неприятность»: Семак высказался о травме Мантуана
15:24
Агент: «У Чистякова могут быть предложения»
12:08
«Зенит» намерен избавиться от Сутормина и Ерохина
11:00
Балан: «Если такой «Зенит» выиграет РПЛ, то чемпионат потеряет от этого» 1
17 Ноября
19:33
Булыкин оценил шансы Чалова и Тюкавина выиграть гонку бомбардиров
18:03
Изидор: Не поеду в отпуск, буду работать для набора оптимальных кондиций
15:49
Уткин подшутил над «Зенитом»
11:41
Билялетдинов: «В первом круге РПЛ меня разочаровали «Ахмат» и «Сочи»
16 Ноября
14:19
«Фламенго» ведёт переговоры с «Зенитом» по возможному переходу Клаудиньо
11:51
Семак: «Я не в курсе предложений, которые поступали Андрею Мостовому»
15 Ноября
19:08
Алдонин перечислил лучших нападающих РПЛ
15:50
Желудков: «Зенит» выйдет на первое место и уйдёт на зимний перерыв именно на этой позиции»
14 Ноября
12:06
Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»
13 Ноября
17:04
Созин: «В этом сезоне РПЛ нет команд-разочарований»
16:48
Кассьерра едва не установил рекорд Премьер-лиги
16:41
​«Надо говорить, что «Зенит» точно дошёл бы до финала Лиги чемпионов» - Уткин дал совет Родригао
16:25
Защитник «Зенита» Родригао: «В матче с «Краснодаром» мы потеряли три очка»
15:14
Изидор — о матче с «Краснодаром»: «Я не считаю, что ничья является удовлетворительным результатом»
10:17
Родригао: «Зенит» точно играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов» 3
12 Ноября
16:57
Билялетдинов: «Считаю «Зенит» фаворитом в борьбе с «Краснодаром» за чемпионство»
16:22
Калешин: «Зная амбиции «Зенита», в случае ухода Вендела придёт футболист не ниже классом» 1
15:39
Бразильцы «Зенита» в этом сезоне РПЛ сыграли больше россиян
14:34
«Зенит» в следующем туре может установить рекорд Премьер-лиги
14:30
Канчельскис: «Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос»
14:00
Радченко: «По-прежнему думаю, что «Зенит» обгонит «Краснодар» до зимней паузы»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
11:19 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «У меня уже есть планы на тренерское будущее»
11:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зырянов назвал причину своей отставки из «Черноморца»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «У меня был один конкретный вариант во Франции»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Родолфо: «Я хотел играть за сборную России, но не получилось из-за дипломатических проблем»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Мостовой уедет в Европу годам к 30»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Надеюсь, что к зимнему перерыву «Зенит» окажется первым»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Лайзанс: «Текущее место ЦСКА - хороший результат»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Круговой вспомнил разгром «Спартака» со счётом 7:1
10:17 · Россия. Премьер-лига
Текке: «Если от «Зенита» поступит предложение, прилечу первым же рейсом»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Если «Краснодар» идёт на первом месте — значит, заслуженно»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «С нынешним составом «Зенит» поборолся бы за выход из группы Лиги чемпионов»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Замены Малкому у «Зенита» нет»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Спаллетти объяснил украинскому журналисту, почему поздравил «Зенит» с чемпионством
08:47 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили похвалил «Зенит» за трансферы иностранных игроков
04:42 · Россия. Премьер-лига
​Лоськов: «21 год назад было теплее»
Все новости
Рекомендуем