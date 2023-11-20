Круговой: «Если «Краснодар» идёт на первом месте — значит, заслуженно»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о турнирном положении своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 15 туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. От первого «Краснодара» «Зенит» отстаёт на два балла.

Круговой считает, что «быки» заслуженно возглавляют чемпионат, однако в очной игре с южанами (1:1) петербуржцы имели достаточно моментов для того, чтобы добиться победы.

«Непривычно. Но это не давит. Если «Краснодар» идёт на первом месте — значит, заслуженно. Мне импонирует их стиль игры. Но не сказал бы, что лучшую игру они провели с нами», — цитирует Кругового «Чемпионат».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 25 ноября против «Сочи». Эта игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 15:15 по московскому времени.