Круговой: «С нынешним составом «Зенит» поборолся бы за выход из группы Лиги чемпионов»

Защитник «Зенита» Данил Круговой выразил мнение, что петербургская команда выступает на хорошем уровне и смогла бы побороться за выход из группы в Лиге чемпионов.

«Понятно, что до совершенства далеко. Отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов», — цитирует Кругового «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице. От первого «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два очка. Свой следующий матч команда Сергея Семака проведёт 25 ноября против «Сочи». Начало — в 15:15 по московскому времени.