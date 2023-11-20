Круговой: «Замены Малкому у «Зенита» нет»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о нестабильной игре команды в нынешнем сезоне.

«Вендел позже присоединился. Ушли Далер, Малком. Сложно привыкнуть, когда нет игрока, который может протащить мяч и ударить. Далер делал много черновой работы. Замены Малкому у нас нет», - передает слова Кругового «Чемпионат».

Напомним, что по итогам первого круга чемпионата России петербургский коллектив набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта. Ближайший матч в чемпионате страны питерцы проведут против «Сочи».