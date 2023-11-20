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Спаллетти объяснил украинскому журналисту, почему поздравил «Зенит» с чемпионством

20 Ноября 2023 • 08:53 Комментировать

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти во время пресс-конференции объяснил украинскому журналисту, почему поздравил петербургский «Зенит» с чемпионским титулом в прошлом сезоне.

«За эту команду выступают много игроков, с которыми я работал. Их нынешний наставник был частью того коллектива, где я находился. Они хвалили меня за работу в Серии А, поэтому я решил ответить поздравлениями в честь завоевания чемпионского титула. Не нужно связывать футбол с конфликтом, который я не поддерживаю. Я против любого конфликта в мире», - цитирует Лучано Football-Italia.

Напомним, что Спаллетти занимал пост главного тренера петербургской команды с 2009 по 2014 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Италии Лучано Спаллетти ещё теги
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