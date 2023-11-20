Кавазашвили похвалил «Зенит» за трансферы иностранных игроков

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отметил работу петербургского «Зенита» на трансферном рынке. По его мнению, «сине-бело-голубые» покупают качественных легионеров.

«Я в этом плане очень поддерживаю «Зенит». Пускай у них 10 человек иностранцев, но пять из них - прекрасные готовые футболисты. Я согласен, что они дорогие», - приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».

Напомним, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 30 баллов после 15 туров. Команда занимает второе место, отставая от лидера на два очка.