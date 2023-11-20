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​Лоськов: «21 год назад было теплее»

20 Ноября 2023 • 04:42 Комментировать

Легендарный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов принял участие в ретро-матче между московскими клубами ЦСКА и «Локомотив», более того, подарил чувство дежавю, забив единственный гол встречи. По его словам, игра далась ему тяжелее, чем двадцать один год тому назад, в том числе из-за погоды. Тогда, по словам Лоськова, было теплее.

- Тяжело вообще сейчас разговаривать (кашляет). Трудно дышать, холодно. По воспоминаниям, 21 год назад потеплее было, чем сейчас, - цитирует слова игрока Rusfootball.info.

Лоськов провел в «Локомотиве» большую часть своей карьеры, но поиграл и за другие клубы.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов
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