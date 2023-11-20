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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сычёв: «Надеюсь, сборная порадует голами»

20 Ноября 2023 • 03:36 Комментировать

Бывший нападающий российской сборной по футболу Дмитрий Сычев поделился своими ожиданиями от последнего товарищеского матча, который предстоит сыграть российской сборной в 2023 году. Это будет встреча со сборной Кубы, не самым именитым соперником в международной табели о рангах.

- Надеюсь, что сборная порадует болельщиков хорошей игрой и голами. Будем ждать, - цитирует слова бывшего нападающего Rusfootball.info.

Матч сборных России и Кубы состоится в понедельник вечером, 20 ноября, в Волгограде. Сборная России из-за политически мотивированных санкций лишена возможности выступать в официальных матчах.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Сычёв
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