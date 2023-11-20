Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сычев вспомнил «Золотой матч» 2002 года

20 Ноября 2023 • 03:28 Комментировать

Главным событием футбольного воскресенья в России стал ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА, имитировавший «золотой матч» образца 2002 года. Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев из-за своей известной дисквалификации 2002 года не смог принять участие в игре, но он помнит ее события. Он поделился своими воспоминаниями:

- Интрига тогда до последнего тура держала в напряжении. Помню полный стадион «Динамо» и то напряжение матча, от которого зависела судьба золотых медалей, хорошо помню гол Лоськова. Воспоминания свежи в памяти, - поделился Сычев, слова которого цитирует Rusfootball.info.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Дмитрий Сычёв ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
03:36 · Россия. Премьер-лига
​Сычёв: «Надеюсь, сборная порадует голами»
03:28 · Россия. Премьер-лига
​Сычев вспомнил «Золотой матч» 2002 года
02:21 · Россия. Премьер-лига
​Пименов: «Позитивный, весёлый матч»
01:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не претендует на бразильца Кевина эксклюзив
19 Ноября
23:17 · Россия. Премьер-лига
Жирков рассказал, как проходит процесс его обучения на тренера
23:12 · Россия. Премьер-лига
Жирков ответил, кто его удивил в первом круге РПЛ
23:10 · Россия. Премьер-лига
Сычёв подвёл итоги ретроматча против ЦСКА
23:02 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов - о ретроматче: «В целом ничейный матч, но нам нужнее было»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Хохлов: «Без болельщиков футбол мёртв»
22:17 · Россия. Премьер-лига
​Гилерме: «Сёмин вообще не изменился!»
22:01 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется молодым вингером «Палмейраса» Кевином слухи
21:57 · Россия. Премьер-лига
Поляков — о признании лучшим игроком в ретроматче: «Форму поддерживаю, зарядку делаю»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — о ретроматче: «Я получил удовольствие от этой игры»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Жирков — о ретроматче: Пришлось бегать как самому молодому
21:28 · Россия. Премьер-лига
Красич считает, что Акинфеев сможет играть дольше Буффона
Все новости
Рекомендуем