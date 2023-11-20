​Сычев вспомнил «Золотой матч» 2002 года

Главным событием футбольного воскресенья в России стал ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА, имитировавший «золотой матч» образца 2002 года. Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев из-за своей известной дисквалификации 2002 года не смог принять участие в игре, но он помнит ее события. Он поделился своими воспоминаниями:

- Интрига тогда до последнего тура держала в напряжении. Помню полный стадион «Динамо» и то напряжение матча, от которого зависела судьба золотых медалей, хорошо помню гол Лоськова. Воспоминания свежи в памяти, - поделился Сычев, слова которого цитирует Rusfootball.info.