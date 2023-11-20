​Пименов: «Позитивный, весёлый матч»

Нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал прошедший в Москве ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА. «Железнодорожники» выиграли благодаря голу Дмитрия Лоськова. Пименову понравилась игра, он высоко оценил дружескую атмосферу прошедшей игры.

- Все очень позитивно, весело. Все общаются. Вспомнили былое. Ещё бы второй тайм чуть короче сделать, - цитирует слова Пименова Rusfootball.info.

В российском чемпионате команды сыграют между собой лишь в апреле - 14 числа, в рамках двадцать первого тура. Сейчас ЦСКА идет пятым, а команда Михаила Галактионова - седьмой.