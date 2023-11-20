Вингер «Палмейраса» Кевин не входит в сферу интересов «Зенита».

В воскресенье в СМИ появилась информация о возможном переезде 20-летнего бразильца в Санкт-Петербург. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», эти сведения не соответствуют действительности – Кевина нет в списке трансферных интересов «Зенита».

В активе футболиста один забитый мяч в 11 поединках за первую команду «Палмейраса» во всех турнирах с момента дебюта, который состоялся в конце 2021 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Кевина в 1 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2026 года.