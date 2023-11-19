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Александр Мостовой: «Посещаемость матча медиакоманды унижает профессиональный футбол» эксклюзив

19 Ноября 2023 • 23:59 Комментировать

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал рекорд посещаемости на товарищеском матче между «Динамо» и клубом из медиалиги «2Drots».

«Я, честно говоря, в шоке. Кто эти люди, которые приходят на эти игры? Это не грустно. Просто это в какой-то степени унижает профессиональный футбол. Я не против медиафутбола, просто кто эти люди, которые приходят на такие матчи? Я вот иногда задумываюсь, кто эти люди, которые подписаны на блогеров разных? На матче было много подростков, как я понял. То есть для них условные «2Drots», блогеры, которые там, - это кумиры. То есть кумиры не те, кто отдает жизнь спорту, а те, кто все же больше чешут языком.

Я вот смотрю, как в Европе собирают стадионы. У нас же все не так. Я не против таких товарищеских матчей. Но то, что они ставят рекорды посещаемости... Уровень футбола ведь там не такой высокий. Ну, у нас так устроено. Вот играют легенды «Локо» и ЦСКА, и зрителей в два раза меньше. У нас сейчас понятия стали чуть-чуть подменные», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой 2DROTS ещё теги
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