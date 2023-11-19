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Жирков рассказал, как проходит процесс его обучения на тренера

19 Ноября 2023 • 23:17 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Юрий Жирков рассказал, как проходит процесс его обучения на тренера.

Экс-игрок сборной России отметил, что процесс происходит тяжело, так как нужно вставать в 6 утра, а учёба начинается в 8 или 8:30 и длится до пяти вечера.

«У нас модуль — 3 дня раз в месяц, но все равно тяжело. Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать. Надо понять, мое это или нет», - приводит слова Жиркова «РИА Новости».

Напомним, что Жирков не выступает на профессиональном уровне с лета прошлого года. Последним его клубом были подмосковные «Химки». 

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков
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