Бывший футболист московского ЦСКА Юрий Жирков рассказал, как проходит процесс его обучения на тренера.

Экс-игрок сборной России отметил, что процесс происходит тяжело, так как нужно вставать в 6 утра, а учёба начинается в 8 или 8:30 и длится до пяти вечера.

«У нас модуль — 3 дня раз в месяц, но все равно тяжело. Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать. Надо понять, мое это или нет», - приводит слова Жиркова «РИА Новости».

Напомним, что Жирков не выступает на профессиональном уровне с лета прошлого года. Последним его клубом были подмосковные «Химки».