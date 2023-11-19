Жирков ответил, кто его удивил в первом круге РПЛ

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос по поводу первого круга Премьер-лиги. У Жиркова спросили, кто сильнее всех его удивил.

«Краснодар», потому что они идут на первом месте. Из тренеров? Наверное, Ивич, если его команда на первой строчке», - слова Жиркова приводит Metaratings.

В пятнадцати матчах первого круга Премьер-лиги «Краснодар» смог набрать 32 очка. Второй «Зенит», выигрывавший чемпионский титул в каждом из пяти предыдущих сезонов, отстаёт от команды Владимира Ивича на два зачётных балла.

В ближайшем туре чемпионата «Краснодар» будет играть против «Урала» на выезде.