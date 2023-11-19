Сычёв подвёл итоги ретроматча против ЦСКА

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился эмоциями от прошедшего ретроматча против столичного ЦСКА, в котором «железнодорожники» на «РЖД Арене» одержали победу с минимальным преимуществом в счёте 1:0.

«Ностальгии с лихвой было. Вспомнили 2000‑е года, увидели полные трибуны, услышали заряды болельщиков — потрясающая атмосфера того времени и дерби с ЦСКА», - приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Напомним, что единственным автором забитого мяча, как и в «золотом матче» 2002 года, стал Дмитрий Лоськов. Стоит отметить, что оба мяча были забиты из-за пределов вратарской штрафной.