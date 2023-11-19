Динияр Билялетдинов - о ретроматче: «В целом ничейный матч, но нам нужнее было»

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов подвёл итоги ретроматча против столичного ЦСКА, который был посвящён «золотому матчу» 2002 года.

Экс-игрок сборной России отметил, что атмосфера на стадионе была невероятной, и он не ожидал, что в такую погоду придёт столько человек.

«Подтверждение, что Fan ID не нужен? Что-нибудь придумаем. Найдём компромисс. Сегодня мы пару раз отскочили — Поляков потащил. В целом ничейный матч, но нам нужнее было», - приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, что легенды «железнодорожников» одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Лоськова.