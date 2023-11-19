Дмитрий Хохлов: «Без болельщиков футбол мёртв»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался об эмоциях после ретроматча между столичными «Локомотивом» и ЦСКА.

Специалист отметил, что атмосфера на стадионе была отличной, и он не ожидал такого, ведь на РПЛ меньше ходят, чем на прошедший матч легенд.

«Без болельщиков футбол мёртв. Пустые трибуны и стадионы — для кого они? Любой спортсмен так скажет. Всё делается не только для титулов, но и для болельщиков», - приводит слова Хохлова «Чемпионат».

Напомним, что на матчах РПЛ резко упала посещаемость из-за внедрения системы Fan ID, после которой многие активные болельщики приняли решение бойкотировать игры до полной отмены закона.