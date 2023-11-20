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«Беспомощные котята» в сборной России, Марио Фернандес как собака и футбол как цирк

20 Ноября 2023 • 11:00 Комментировать

Иной раз в футбольном мире доводится сталкиваться с весьма экстравагантными метафорами. И что в этом плане получается?

Дмитрий Свищёв, депутат Госдумы (после крупного поражения сборной России от сборной Дании на Евро-2020): «Мне жалко ребят: они выглядели как беспомощные котята».

Джованни Коболли Джильи, бывший президент «Ювентуса»: «Пьянич кажется мягким, как моцарелла. Он выглядит усталым и, возможно, нуждается в отдыхе».

Андрей Канчельскис: «Сейчас интереса к российским футболистам нет… Не думаю, что за последнее время у нас кто-то появился, ведь футболисты – это не грибы, так быстро не растут».

Игорь Корнеев: «Того Карраскаля, который есть сейчас, можно сравнить с овощем, который вроде и растёт, и его поливают, но не видно того Карраскаля, на которого люди приходят смотреть».

Василий Уткин: «Пляжный футбол – как ковыряние в носу. Производное от нормального… Ерунда полная».

Станислав Черчесов (на открытии академии «Алании»): «Здесь дети как тигры в зоопарке: вы им регулярно мясцо подкидываете. А где-то такие же тигры мясо сами добывают. И часто случается так, что тот тигр, который добывает себе мясо сам, оказывается сильнее».

Алексей Попов: «Ставлю ли я футбол и цирк на одну ступень? Да, потому что всё это развлечение для болельщиков. Человеку ведь издревле было нужно хлеба и зрелищ».

Каземиро: «Когда играю в CS:GO, волнуюсь больше, чем во время матчей на «Бернабеу». Ощущаю больше давления, когда люди смотрят, как я в прямом эфире играю в видеоигры, а не в футбол».

Микель Артета: «Я сказал ребятам перед матчем, что играть с «Лидс Юнайтед» – всё равно что сходить к стоматологу. Они делают игру крайне трудной для любого соперника».

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Луис Сесар Сампедро, бывший тренер «Депортиво»: «Мои игроки думают, что проще покорить Гималаи, чем победить».

Фабио Алейшо, бразильский журналист: «Однажды я спросил у Черчесова про Марио Фернандеса. Он сказал, что Марио как собака: ничего не говорит, но хорошо все понимает. Есть такая шутка».

Были использованы материалы: Football Italia, Sky Sports, Legalbet, Матч ТВ, Marca, телеграм-канал «Настоящий РадиоУткин», YouTube канал «Футбольный Биги».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная России Микель Артета Игорь Корнеев Станислав Черчесов Андрей Канчельскис Алексей Попов Каземиро Хорхе Карраскаль Фабио Алейшо Дмитрий Свищёв ещё теги
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