​Гилерме: «Сёмин вообще не изменился!»

Страж ворот «Локомотива» Маринато Гилерме сказал несколько слов о бывшем тренере команды Юрии Сёмине.

Как известно, в воскресенье команда легенд «Локомотива» под руководством Сёмина обыграла ЦСКА в ретроматче со счётом 1:0.

«Тепло встретили Юрия Палыча, как и всегда. Он вообще не изменился! Всегда выглядит хорошо», - цитирует Гилерме «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Локомотив» после первого круга чемпионата России располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Ближайший матч «железнодорожники» проведут 25 ноября – против «Крыльев Советов» на выезде.