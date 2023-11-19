Питерский «Зенит» заинтересован в услугах 20-летнего футболиста «Палмейраса» Кевина, об этом сообщает Espírito de Porco.

По данным источника, представители российской команды запросили информацию у агентов вингера о возможном трансфере.

Контракт 20-летнего футболиста с бразильской командой рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.

В текущем сезоне Кевин принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» готов купить ещё одного вингера «Палмейраса» — Артура.