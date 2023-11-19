Поляков — о признании лучшим игроком в ретроматче: «Форму поддерживаю, зарядку делаю»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Алексей Поляков поделился комментарием после победы над ЦСКА (1:0) в ретроматче.

Стоит сказать, что Поляков провел отличный матч, в котором не пропустил ни одного мяча и был признан лучшим игроком встречи.

«Вес не сбрасывал, форму поддерживаю, зарядку делаю. Футбола сейчас в моей жизни нет, тренирую вратарей в молодежке «Локомотива», — приводит слова Полякова «Матч ТВ».

Матч Лиги легенд между «Локомотивом» и ЦСКА завершился победой «железнодорожников» со счетом 1:0. Решающий гол в составе «красно-зеленых» забил полузащитник Дмитрий Лоськов.