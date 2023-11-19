Тарханов — о ретроматче: «Я получил удовольствие от этой игры»

Российский тренер Александр Тарханов высказался после финального свистка в ретроматче между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Да, я смотрел. Я удовольствие получил от этой игры. Может быть, где-то не было высоких скоростей и движения, но какое понимание футбола у ребят, у меня нет слов», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

Эксперт добавил, что давно не получал такого удовольствия от просмотра футбола.

Напомним, товарищеской поединок завершился победой легенд «Локомотива» над легендами ЦСКА со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал экс-полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Лоськов.