Жирков — о ретроматче: Пришлось бегать как самому молодому

Бывший футболист московского ЦСКА Юрий Жирков поделился эмоциями от ретроматча против столичного «Локомотива».

Экс-игрок сборной России отметил, что ему пришлось бегать как самому молодому, но дал понять, что доиграл без повреждений.

«Старались играть на победу. Были хорошие моменты, но не реализовали, «Локомотив» забил. Поздравляю их с победой», - заявил Жирков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась победой «железнодорожников» с минимальным преимуществом в счёте 1:0, а автором единственного забитого мяча, как и в «золотом матче» 2002 года, стал Дмитрий Лоськов.