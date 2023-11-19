Красич считает, что Акинфеев сможет играть дольше Буффона

Экс-игрок ЦСКА Милош Красич высказался о голкипере «красно-синих» Игоре Акинфееве, который до сих пор продолжает играть.

«Акинфеев — единственный из той команды, кто не завершил карьеру. Сколько он еще может играть? Ой, очень долго! Думаю, сможет играть дольше, чем Буффон», — приводит слова Красича Sport24.

Напомним, Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. На данный момент вратарю 37 лет.

Сегодня, 19 ноября, состоялся ретроматч между легендами «Локомотива» и ЦСКА, в котором «железнодорожники» одержали победу с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Дмитрий Лоськов.