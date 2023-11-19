Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился эмоциями от прошедшего ретроматча против столичного ЦСКА.

Напомним, что встреча завершилась победой легенд «железнодорожников» со счётом 1:0, а Лоськов стал автором единственного мяча.

Он отметил, что формат матча в два тайма по 40 минут является тяжёлым для футболистов.

«Опять встретиться, поговорить с ребятами, с которыми провели много времени на поле как в одной команде, так и друг против друга — прекрасное времяпрепровождение», - заявил Лоськов в эфире телеканала «Матч ТВ».