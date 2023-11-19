Лоськов — о своём голе в ретроматче: Стечение обстоятельств

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался о своём голе в ретроматче против столичного ЦСКА, который посвящён «золотому матчу» 2002 года.

Экс-игрок сборной России отметил, что это обычное стечение обстоятельств, просто он находился в нужное время в нужном месте.

«Сложно уже в этом возрасте играть и показывать полноценный футбол. Голова думает, а ноги не успевают. Тяжеловато, 2 тайма по 40 минут — не наш формат, нам бы поменьше», - заявил Лоськов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Лоськов стал автором того гола в «золотом матче», который принёс чемпионство «Локомотиву» в 2002 году.