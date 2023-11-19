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Чудо-левая Лоськова: легенды «Локомотива» под руководством Сёмина обыграли ЦСКА Газзаева

19 Ноября 2023 • 21:17 Комментировать
Локомотив Москва (легенды)
1:0
ЦСКА Москва (легенды)

«Локомотив» и ЦСКА встретились в рамках товарищеского матча звёзд. Выставочная игра состоялась 19 ноября.

Протокол игры  
Локомотив Москва (легенды)1:0ЦСКА Москва (легенды)
Лоськов Дмитрий (1:0)  
Поляков АлексейСенников ДмитрийРодолфо БиспоГуренко СергейСмертин АлексейХохлов ДмитрийБилялетдинов ДиниярСаркисян АльбертЛоськов ДмитрийСычёв ДмитрийДжанашия Заза
Запасные: Пименов РусланПашинин ОлегХарлачёв ЕвгенийСирхаев НарвикХапов ЗаурКосолапов АлексейМаминов Владимир
Нигматуллин РусланЖирков ЮрийБерезуцкий АлексейКорнаухов ОлегКусов АланЛайзанс ЮрийАлдонин ЕвгенийКрасич МилошГусев РоланПопов ДенисКириченко Дмитрий
Запасные: Аксёнов ИгорьВарламов ЕвгенийМинько Валерий
19 ноября.

 

В международную паузу московские «Локомотив» и ЦСКА решили размять своих звёзд, сколотив товарищеский матч. На игру приехали многие известные личности, в стартовом составе               «Локомотива» значились Поляков, Сенников, Родолфо, Гуренко, Смертин, Хохлов, Саркисян, Билялетдинов, Лоськов, Джанашия и Сычёв. Эх, похоже на состав мечты. ЦСКА ответил не менее звёздным сочетанием и тут больше всего удивила позиция голкипера, занял которую Руслан Нигматуллин. Так сказать, из-за нехватки своих вратарей.

В обороне ЦСКА играли Кусов, Карнаухов, Алексей Березуцкий и Жирков. Полузащиту составили Алдонин, Лайзанс, Гусев и Красич, а нападение – Попов и Кириченко. Ветеранский матч собрал прекрасную атмосферу, много знаменитостей (Станислав Черчесов, Сергей Овчинников) на трибунах и Александра Гвардиса во главе судейской бригады. Товарищеский матч начался подобающе – по-товарищески и в атмосфере праздника.

Ветераны в основном играли через забросы: Билялетдинов всё время пытался ускорить Сычёва, Ролан Гусев надеялся на ловкость Дениса Попова. Побольше трудился Руслан Нигматуллин, игравший против «своих». Именно он предотвратил первый опасный момент – после кросса Лоськова метров с 10 сумел пробить Динияр Билялетдинов, заставивший голкипера нырнуть к штанге. Руслан сыграл чётко.

Темп матча был невысок. Давление «Локомотива» ощущалось, но оборонцы блокировали плотные удары Лоськова и Билялетдинова, а обостряющие передачи проходили редко. На исходе получаса произошли первые замены – появились Пименов и Аксёнов, а между этими перестановками мог открыть счёт Денис Попов. Форвард в падении замкнул навес Красича с фланга, пробил отлично, но «железнодорожников» спасла штанга.

Следующий супершанс ЦСКА загубил уже после перерыва (таймы длились по 40 минут). Опять же Денис Попов на линии вратарской открылся, замкнув кросс отдохнувшего Ролана Гусева. Удар у форварда удался отменным, но Поляков выручил в блестящем броске. На это «Локо» уже ответил серьёзно. На исходе часа игрового времени гол всё-таки состоялся. Дмитрий Лоськов взял подбор после неудачного выноса и с линии штрафной площади бильярдно пробил с левой. Нигматуллин задел мяч, однако помешать голу не сумел – 1:0.

Мог «Локомотив» победить ещё более уверенно, но техничный «парашют» Билялетдинова угодил в штангу, а добивание Пименова пролетело мимо ворот. ЦСКА в концовке устроил подобие навала, тоже создал пару неприятных минут для соперника, вот только ударов в завершении не хватало. Легенды «Локомотива» обыграли легенд ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
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