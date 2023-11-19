Как и 21 год назад: ветераны «Локомотива» обыграли экс-игроков ЦСКА со счётом 1:0 благодаря голу Лоськова

В конце осени 2002 года «Локомотив» и ЦСКА провели «Золотой матч» за звание лучшей команды страны. Гол Дмитрия Лоськова принес победу со счетом 1:0 и чемпионский титул «железнодорожникам».

19 ноября 2023 года ветераны этих команд встретились в ретроматче. Уже в дебюте Денис Попов отправил мяч в сетку ворот, но зафиксирован офсайд. Опасно бил Динияр Билялетдинов, но Руслан Нигматуллин парировал. Попов еще раз опасно завершал атаку и в падении направил мяч в штангу.

И еще один удар форварда уже после перерыва, головой и в падении, а Алексей Поляков смог выручить. Невероятно, но как и 22 года назад, Лоськов стал автором единственного гола. На 57-й минуте ветеран в касание зарядил в цель из-за пределов штрафной. С угла штрафной Билялетдинов перебросил голкипера - штанга. Алан Кусов оказался один на один с голкипером, и Поляков выбил мяч.

«Локомотив» - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Гол: Лоськов, 57 - 1:0.