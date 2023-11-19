​На матч легенд «Локомотива» и ЦСКА пришли 11 217 болельщиков

В воскресенье на «РЖД Арене» проходит матч между командами легенд «Локомотива» и ЦСКА. На трибунах присутствуют 11 217 болельщиков, что является очень даже солидным показателем.

Следить за развитием событий в ретроматче между командами «Локомотива» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Стоит сказать, что в 2002 году «Локомотив» обыграл ЦСКА с минимальным счётом 1:0 в «золотом матче» за титул чемпиона России. Именно к годовщине той известной игры приурочен воскресный матч легенд.