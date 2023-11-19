​«Я устал»: Хохлов ответил, скучает ли по работе

Дмитрий Хохлов в сентябре покинул должность главного тренера «Сочи». Специалист ответил на вопрос, не случает ли он по работе.

«На данный момент я устал», - слова Хохлова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По словам Хохлова, в настоящий момент он отдыхает и проводит время в кругу семьи. Специалист отметил, что он взял паузу для перезагрузки.

Главным тренером «Сочи» после ухода Дмитрия Хохлова стал Александр Точилин. После первого круга команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 10 очками в кармане.