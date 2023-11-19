​Агент Барбоза допускает, что Юран будет тренировать в Европе

Известный футбольный агент Паулу Барбоза оценил перспективы нынешнего рулевого «Пари НН» Сергея Юрана.

Барбоза считает, что Юран в будущем будет иметь возможность поработать в европейском чемпионате.

«На данный момент Юран как главный тренер показывает, что у него есть большое будущее», - сказал Барбоза. Он добавил, что тренер «Пари НН» может применять опыт, который получил во время работы со статусными специалистами в качестве игрока.

«Не удивлюсь, если Юран будет работать не только в Португалии, но и в другой европейской стране. То, что он сейчас показывает, – важно для скаутов!» - цитирует Барбозу Sport24.

После первого круга «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.