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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Барбоза допускает, что Юран будет тренировать в Европе

19 Ноября 2023 • 20:45 Комментировать

Известный футбольный агент Паулу Барбоза оценил перспективы нынешнего рулевого «Пари НН» Сергея Юрана.

Барбоза считает, что Юран в будущем будет иметь возможность поработать в европейском чемпионате.

«На данный момент Юран как главный тренер показывает, что у него есть большое будущее», - сказал Барбоза. Он добавил, что тренер «Пари НН» может применять опыт, который получил во время работы со статусными специалистами в качестве игрока.

«Не удивлюсь, если Юран будет работать не только в Португалии, но и в другой европейской стране. То, что он сейчас показывает, – важно для скаутов!» - цитирует Барбозу Sport24.

После первого круга «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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