«Спартак» поздравил Бабича с первым голом за сборную Сербии и выходом на чемпионат Европы

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич помог своей национальной команде впервые в истории выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

«Наш защитник забил решающий гол в ничейном матче со сборной Болгарии (2:2) на 82-й минуте. Первый гол Срджана за сборную. Первый выход сербов на Евро. Поздравляем!» — написала пресс-служба «красно-белых» в клубном телеграм-канале.

На счету 27-летнего Бабича семь матчей в составе сборной Сербии и один забитый мяч.

Евро-2024 пройдет в следующем году в нескольких городах Германии, среди которых числятся Берлин, Дортмунд и Мюнхен. Старт турнира запланирован на 14 июня, финал — на 14 июля.