Смородская опровергла слова Газзаева о приглашении в «Локомотив»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о словах экс-наставника ЦСКА Валерия Газзаева, который рассказал, что отказался от работы в стане «железнодорожников».

«К сожалению, не помню этого факта. Не знаю, придумал он это или нет. Может, мы просто шутили и обсуждали. Предметного разговора не было», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Напомним, последний раз 69-летний Газзаев занимался тренерской деятельностью в сезоне-2012/13, когда руководил «Аланией» из Владикавказа.

Помимо этого, специалист тренировал ЦСКА, «Динамо», сборную России и другие команды.

Газзаев мог возглавить «Локомотив»