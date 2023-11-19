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Смородская опровергла слова Газзаева о приглашении в «Локомотив»

19 Ноября 2023 • 20:28 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о словах экс-наставника ЦСКА Валерия Газзаева, который рассказал, что отказался от работы в стане «железнодорожников».

«К сожалению, не помню этого факта. Не знаю, придумал он это или нет. Может, мы просто шутили и обсуждали. Предметного разговора не было», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Напомним, последний раз 69-летний Газзаев занимался тренерской деятельностью в сезоне-2012/13, когда руководил «Аланией» из Владикавказа.

Помимо этого, специалист тренировал ЦСКА, «Динамо», сборную России и другие команды.

Газзаев мог возглавить «Локомотив»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Газзаев Ольга Смородская ещё теги

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