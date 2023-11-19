Наставник сборной Кубы не против поработать в России

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо высказался о возможном продолжении работы в Российской премьер-лиге.

«С удовольствием принял бы такое предложение. Это один из способов играть в хорошей европейской лиге», - приводит слова Кастильо «Матч ТВ».

42-летний специалист возглавляет основную сборную Кубы с августа этого года, ранее на протяжении двух лет он руководил молодёжной командой.

Напомним, что завтра, 20 ноября, в Волгограде состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы, которая не входит в число 150 лучших команд мира по рейтингу ФИФА. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.