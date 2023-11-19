Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник сборной Кубы не против поработать в России

19 Ноября 2023 • 20:28 Комментировать

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо высказался о возможном продолжении работы в Российской премьер-лиге.

«С удовольствием принял бы такое предложение. Это один из способов играть в хорошей европейской лиге», - приводит слова Кастильо «Матч ТВ».

42-летний специалист возглавляет основную сборную Кубы с августа этого года, ранее на протяжении двух лет он руководил молодёжной командой.

Напомним, что завтра, 20 ноября, в Волгограде состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы, которая не входит в число 150 лучших команд мира по рейтингу ФИФА. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
сборная Кубы Юниелис Кастильо
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
21:13 · Россия. Премьер-лига
​На матч легенд «Локомотива» и ЦСКА пришли 11 217 болельщиков
21:09 · Россия. Премьер-лига
​«Я устал»: Хохлов ответил, скучает ли по работе
20:45 · Россия. Премьер-лига
​Агент Барбоза допускает, что Юран будет тренировать в Европе
20:37 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Бабича с первым голом за сборную Сербии и выходом на чемпионат Европы
20:28 · Россия. Премьер-лига
Смородская опровергла слова Газзаева о приглашении в «Локомотив»
20:28 · Россия. Премьер-лига
Наставник сборной Кубы не против поработать в России
19:33 · Россия. Премьер-лига
Алдонин - о ретроматче против «Локомотива»: Игра завершится со счётом 2:2
19:30 · Россия. Премьер-лига
Сергей Овчинников назвал счёт, с которым завершится ретроматч «Локомотив» - ЦСКА
19:25 · Россия. Премьер-лига
Карпина расстраивает, что в сборную России вызваны два игрока из «Зенита»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Уже третий год «Крылья Советов» приятно удивляют своей игрой»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Стали известны стартовые составы на матч легенд между «Локомотивом» и ЦСКА
19:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» и «Сокол» провели матч без голов
19:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» победил в матче с «Черноморцем» благодаря автоголу
18:47 · Россия. Премьер-лига
Комментатор Виктор Гусев рассказал, что не смог посмотреть «золотой матч» между ЦСКА и «Локомотивом»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий — о «Спартаке»: «Для них такое положение — уже как данность»
Все новости
Рекомендуем